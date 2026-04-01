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PortadaRosario|12

Tres noches dedicados a celebrar la canción en El Aserradero

Un encuentro de los trovadores

Axel Milanés El artista cubano tocará mañana en El Aserradero. (Gentileza -)

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El producto tuvo el peor desempeño de los últimos cinco años. La crisis del poder adquisitivo

Se desplomó la venta de yerba

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Por Luciana Bertoia

Participación limitada, acceso restringido y oradores acomodados

Ley de Glaciares: diputados amplían la denuncia por las irregularidades en las audiencias

Economía

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Por Juan Garriga

Nadie apuesta dinero en una economía con la actividad caída

La inversión cayó 11 por ciento

Por Leandro Renou

Se profundiza la apreciación del tipo de cambio

El dólar se aleja del techo

Aumento en el AMBA entre el 1,8 y el 2,4 por ciento

Suben las tarifas de luz

Sociedad

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Investigan si robaban anestésicos y los usaban en fiestas: un residente médico murió de sobredosis

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Deportes

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Venció al comprometido Aldosivi, que lleva 11 fechas sin ganar

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Italia se quedó afuera del Mundial por tercera vez consecutiva