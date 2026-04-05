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MÚSICA "Man on the Run", documental sobre Paul McCartney disponible en Prime Video

📰 Macca después de los Beatles

El film de Morgan Neville muestra cómo el músico remontó el descrédito que supuso anunciar el fin oficial de la banda.

Paul McCartney (Gentileza -)

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