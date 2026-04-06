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Pretenden lograr la aprobación de la Ley de Glaciares
📰 En busca de la agenda perdida
El Gobierno intentará sesionar el miércoles e irá por una victoria parlamentaria que les de oxígeno en medio de los escándalos que sacuden a la gestión.
08 de abril de 2026 - 0:38
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Primera audiencia sobre la reforma de la Ley de Glaciares aprobada por el Senado
(Noticias argentinas)
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