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El oficialismo hostiga a los miembros de la Lista Azul
Escándalo en el Sindicato de Publicidad: “Esto es una persecución política y gremial”
Integrantes de la lista opositora denuncian que la conducción, encabezada por Carlos Seydell, busca impedir su participación en las elecciones internas. “Nos quieren de rehenes”, aseguran.
06 de abril de 2026 - 22:34
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