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📰 Milei contra Villarruel, otra vez
07 de abril de 2026 - 0:59
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Javier Milei inaugura el 144° período de sesiones ordinarias, de fondo Villlarruel.
144 Apertura Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nacion, el 1 de Marzo de 2026
(Comunicacion Senado)
Temas en esta nota:
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