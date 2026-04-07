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Rosario|12
Cartelera
07 de abril de 2026 - 3:01
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Caían del cielo.
En este documental dirigido por Rubén Plataneo participan antropólogos forenses que buscan enterramientos clandestinos de la última dictadura militar. Valeria hija de desaparecidos, coordina las tareas logísticas; su abuela Otilia, Madre de Plaza de Mayo, cumple 102, 103 años mientras espera noticias (A las 20, en Cine Club.)
(Captura)
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