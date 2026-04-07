Caían del cielo.

En este documental dirigido por Rubén Plataneo participan antropólogos forenses que buscan enterramientos clandestinos de la última dictadura militar. Valeria hija de desaparecidos, coordina las tareas logísticas; su abuela Otilia, Madre de Plaza de Mayo, cumple 102, 103 años mientras espera noticias (A las 20, en Cine Club.)

(Captura)