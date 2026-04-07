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El desafío de pagar un alquiler y llegar a fin de mes

📰 Los alquileres meten presión

Los valores para ingresar a un contrato de alquiler en la Ciudad de Buenos Aires subieron casi un 10% en el primer trimestre.

En el interanual, los precios habrían subido casi un 35 por ciento.

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