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PortadaEl País

Kast y Milei refuerzan lazos con agenda conservadora

Se pelean por ser el mejor alumno de Trump

El Presidente recibió a su par chileno, alineado con EEUU, en Casa Rosada luego de haber participado recientemente de su asunción. Hubo salida conjunta al balcón.

ABFIL 6: El presidente Javier Milei recibió este lunes desde las 10 en la Casa Rosada a su homólogo chileno, José Antonio Kast, en lo que será el primer viaje oficial al exterior del mandatario trasandino desde que asumió el poder el 11 de marzo último.
Kast y Milei, ayer, desde el balcón de la Rosada. Kast y Milei, ayer, desde el balcón de la Rosada. (Noticias argentinas)

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