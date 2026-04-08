El joven manos de tijera.

Con dirección de Tim Burton, la película une a Johnny Depp y Winona Ryder para contar la historia de un hombre creado por un inventor que muere antes de terminar su proyecto. Con sus cuchillas en lugar de manos, el joven vive en la oscuridad hasta que conoce a una mujer que lo lleva a su casa (A las 20.30, en CineClú.)

(Gentileza -)