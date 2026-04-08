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Suba de moluscos y caída de peces
📰 Disparidad en la pesca
08 de abril de 2026 - 8:58
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El avance estuvo impulsado por la pesca marítima.
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