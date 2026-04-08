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PortadaEconomía

Dos informes privados muestra la gravedad de un sector estratégico

📰 La caída textil es 8 veces mayor al promedio

El sector reportó una baja del 23,9 de la producción. Mayoría de máquinas paradas y el daño de la invasión de importados a precio basura.

KARACHI (Pakistán), 09/07/2025.- Un trabajador trabaja en una fábrica de prendas de vestir que exporta prendas a los Estados Unidos y Europa, en Karachi, Pakistán, 098 de julio de 2025 (expedida el 09 de julio de 2025). Pakistán y Estados Unidos han llegado a un acuerdo arancelario recíproco a largo plazo después de cuatro días de negociaciones en Washington, con el objetivo de evitar la reimposición de un arancel del 29 por ciento a las exportaciones paquistaníes, que afecta particularmente al sector textil, que es crucial para la economía de Pakistán. Se espera que el acuerdo mejore las importaciones paquistaníes de bienes estadounidenses, aumente la inversión estadounidense en sectores clave como la minería y la energía, y mantenga el acceso al mercado estadounidense para Pakistán. EFE/EPA/SHAHZAIB AKBER
INDUSTRIA TEXTIL Las fábricas locales, al borde del colapso por el daño del gobierno de Milei (SHAHZAIB AKBER/EFE)

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