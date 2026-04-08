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Cine. Se estrena El interino en Distrito Siete
Los movimientos sinuosos de la pelota
La nueva película de Blaz Zanella es una comedia futbolera, y tiene por protagonista a un entrenador de inferiores que espera por su tuno en primera.
Por
Leandro Arteaga
08 de abril de 2026 - 3:03
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El Interino está filmada en Casilda, en el club de toda la vida del director.
(Gentileza -)
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