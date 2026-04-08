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Activistas y personalidades frente al alineamiento con EE.UU
📰 Manifiesto contra la locura de la guerra
09 de abril de 2026 - 1:07
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Adolfo Perez Esquivel, uno de los firmantes del documento.
(Guido Piotrkowski)
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