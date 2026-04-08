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Una despedida confirmada
Netflix confirmó la fecha de estreno para la última temporada de “Envidiosa”
La serie argentina llega a su cierre definitivo con una cuarta entrega. El final de la historia ya tiene fecha. Cómo la serie conectó con el público.
08 de abril de 2026 - 22:06
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Bluesky
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La última temporada de Envidiosa
Verá la luz a fines de abril
(Netflix)
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