Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

Taller de Marcelo Stenta

Guitarrista Marcelo Stenta (Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

Conferencia de prensa de Monteoliva y Pullaro

Tiroteo en San Cristóbal: confirman que el atacante pertenece a una red digital que promueve masacres escolares

Otro intento oficialista de beneficiarse del regreso del gendarme

Javier Milei recibirá a Nahuel Gallo

Taller de Marcelo Stenta

Recitales, fiestas, cursos, libros y más

Cultura LGBTIQ: qué hacer este fin de semana en Buenos Aires

Exclusivo para

La Federal y la Prefectura reprimeron en el Puente Pueyrredón

Protestas en todo el país por el cierre del programa Volver al trabajo

Por Laura Vales

La sesión en Diputados

Los libertarios van por la destrucción de los glaciares

Por Eva Moreira

León XIV repudió la "injusticia que sufren"

Ante el dolor del Líbano

La iniciativa oficial será enviada al Congreso

El Gobierno impulsa cambios en la Ley de Salud Mental y pone el foco en las internaciones

El País

Otro intento oficialista de beneficiarse del regreso del gendarme

Javier Milei recibirá a Nahuel Gallo

Es en la comunidad indígena Sentimiento de Mi Tierra en la zona de Las Abras, Santiago del Estero

Familias campesinas denunciaron el hostigamiento de empresarios españoles para sacarlos de sus tierras

Hubo nueve demorados

Ley de Glaciares: activistas de Greenpeace protestaron frente al Congreso

Presidirá la comisión de DDHH de Diputados

Pietragalla Corti: “Hay un retroceso muy grande en las políticas que hicieron de Argentina un ejemplo en el mundo”

Economía

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el miércoles 8 de abril de 2026

Suba de moluscos y caída de peces

Disparidad en la producción pesquera

Un recorte de 67 mil millones de dólares en dos años

Radiografía del ajuste récord y perspectivas de más motosierra

Por Mara Pedrazzoli

El Banco Central compró 93 millones de dólares en el mercado

El dólar blue, por debajo de los $1400

Sociedad

Conferencia de prensa de Monteoliva y Pullaro

Tiroteo en San Cristóbal: confirman que el atacante pertenece a una red digital que promueve masacres escolares

El programa Desayunos Saludables continuará durante este año

El Banco de Alimentos de Buenos Aires logró asistir a casi 12 mil niños

Habían sido acusados de hurto y organización criminal

Absolvieron a los cinco turistas argentinos que habían sido acusados de robar en Miami

Tiroteo en Almagro

La Justicia le dictó prisión preventiva a la policía que baleó a cuatro personas dentro de un auto

Deportes

Miércoles a puro fútbol

La agenda de partidos de las copas Libertadores, Sudamericana y Champions

Las claves para encontrar la mejor ubicación

Ampliaron el circuito de Franco Colapinto en Buenos Aires: cómo será

El equipo de Claudio Ubeda venció por los goles de Paredes y Bareiro

Boca le ganó a la Universidad Católica en su estreno en la Copa Libertadores

Tras perder el clásico de Avellaneda, batió a Independiente Petrolero

Copa Sudamericana: Racing ganó oxígeno y tres puntos en Bolivia