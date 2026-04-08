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PortadaEl País

Jornada de protesta por el cierre del programa Volver al trabajo

📰 Un reclamo que recorrió el país

Hay 900 mil personas que se quedarán sin ingresos. El Gobierno va a reemplazarlo por capacitaciones privadas sin remuneración

Laura Vales
Por Laura Vales
Participaron más de 70 organizaciones de todo el arco de los movimientos sociales. (Gentileza)

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