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PortadaCultura

LITERATURA Samanta Schweblin ganó el nuevo premio Aena

📰 Esos cuentos que descolocan

Por “El buen mal”, fue distinguida por un jurado presidido por Rosa Montero. El premio tiene está dotado con un millón de euros.

"Es un reconocimiento al género del cuento", dijo la escritora. (ALEJANDRA LOPEZ)

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