Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Este jueves a las 18

Homenaje a los 51 desaparecidos de la Facultad de Económicas de la UNLP

El encuentro es organizado por la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso en el marco de los 50 años del golpe de Estado.

La Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP. (Imagen Web)

Últimas Noticias

Este jueves a las 18

Homenaje a los 51 desaparecidos de la Facultad de Económicas de la UNLP

Teherán volvió a bloquear el estrecho de Ormuz tras los ataques de Israel al Líbano

La tregua entre Estados Unidos e Irán pende de un hilo

Por Guido Vassallo

El platense superó al francés Atmane en tres sets

Etcheverry ganó en Montecarlo y va por la hazaña ante Alcaraz

El equipo paulista fue mucho para los dirigidos por Pellegrino

Lanús sufrió una dura derrota como visitante ante Mirassol

Exclusivo para

En medio del tambaleante alto el fuego

Trump amenazó con imponer aranceles a los países que le vendan armas a Irán

Trump decidido a acabar con su imperio

Por Jorge Majfud

Las concesiones al sector privado sólo contemplan su mantenimiento

Infraestructura vial y ferroviaria en crisis

Por Juan Garriga

Desde que asumió Milei

Los alquileres aumentaron más del doble que la inflación

El País

La oposición intentó debatir los escándalos libertarios en el recinto

El Gobierno se salvó de dar explicaciones en el Congreso

Por Eva Moreira

Este jueves a las 18

Homenaje a los 51 desaparecidos de la Facultad de Económicas de la UNLP

Financiado por dos jubiladas, a un año y sin interés

El testimonio de la escribana de Adorni aumentó las sospechas por la compra del departamento en Caballito

Por Irina Hauser

Frente al Congreso

La policía reprimió la marcha en defensa de los glaciares

Economía

También advierte por las necesidades de financiamiento externo

El Banco Mundial celebra el ajuste

Por Mara Pedrazzoli

Industria minera

Contracción en febrero

Fuerte baja del crudo, que rebotó al reanudarse los bombardeos

Mercados y petróleo al compás del conflicto

Las concesiones al sector privado sólo contemplan su mantenimiento

Infraestructura vial y ferroviaria en crisis

Por Juan Garriga

Sociedad

La Justicia de Florida les retiró los cargos por robar ropa en un shopping

Absolvieron a los mendocinos acusados de robar en Miami

Se suma a la reducción de frecuencias

Paro de colectivos: la UTA activa “retención de tareas” y se agrava el conflicto

A la reducción de frecuencias se le suma el anuncio del paro de las líneas que aún no pagaron los sueldos

“No se aguanta más”: las quejas de los trabajadores en un regreso a casa complicado

Por Santiago Brunetto

Crece la incertidumbre sobre su futuro

Luna Park: la Justicia volvió a frenar su demolición

Deportes

El platense superó al francés Atmane en tres sets

Etcheverry ganó en Montecarlo y va por la hazaña ante Alcaraz

El equipo paulista fue mucho para los dirigidos por Pellegrino

Lanús sufrió una dura derrota como visitante ante Mirassol

Riestra no pudo aprovechar su localía frente a Palestino de Chile

Copa Sudamericana: Empate sin goles en el Pedro Bidegain

El equipo de Boedo igualó ante el conjunto paraguayo por la Sudamericana

Copa Sudamericana: San Lorenzo empató en Paraguay y no quedó conforme