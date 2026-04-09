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Por la baja de recursos
Intendentes radicales quieren cambiar la ley de endeudamiento para tener fondos libres
Una comitiva boinablanca se reunió con el ministro de Gobierno para pedir que un porcentaje del endeudamiento no quede atado a programas específicos porque lo necesitan para pagar sueldos.
Por
María Belén Robledo
09 de abril de 2026 - 19:40
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Los intendentes radicales pretenden que todo el dinero que reciban sea de libre disponibilidad.
(prensa)
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