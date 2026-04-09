Omitir para ir al contenido principal
PortadaRosario|12

TARJETAS

Marcelo Lewandowski Senador nacional por santa fe Union por la PAtria
(Gentileza -)

Temas en esta nota:

Últimas Noticias

La Cámara Alta aprobó el pliego de la exsenadora

Lucila Crexell ya es embajadora en Canadá, tras haber apoyado la Ley Bases

Tenía lesiones en la cabeza

Investigan la muerte dudosa de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia

Los #Hashtags del NO | Música nueva, salidas, festivales y lo mejor para ver, leer, jugar y aprender

Euphoria, la fiesta de libros FLIPA, tango en defensa de los medios públicos y más

Por la baja de recursos

Intendentes radicales quieren cambiar la ley de endeudamiento para tener fondos libres

Por María Belén Robledo

Exclusivo para

🎭 Sorteamos entradas para Es Paria: una experiencia intensa e imperdible

Los genocidios de ayer y de hoy

La locura no es una enfermedad mental

Por Alejandro del Carril

Denuncia de la Red Europea por el Derecho a la Identidad de Abuelas de Plaza de Mayo en España

El Gobierno suspendió el envío de kits de ADN para las muestras de personas que dudan de su identidad

La Justicia busca conexiones entre el fallecimientol médico y el circuito de anestésicos robados

“Propofest”: allanaron dos domicilios vinculados a “Tati” en la causa por la muerte del anestesista Alejandro Zalazar

El País

La Cámara Alta aprobó el pliego de la exsenadora

Lucila Crexell ya es embajadora en Canadá, tras haber apoyado la Ley Bases

Cada vez más complicado

Quiénes son las policías que le prestaron 100.000 dólares a Manuel Adorni y cómo fue la operación

Sigue el conflicto

Colectivos con menos frecuencia: la reunión entre el gobierno y las cámaras transportistas terminó sin avances

Preocupación por el acceso al agua

La Pampa presentó un amparo colectivo por la reforma de la Ley de Glaciares

Economía

Tregua en Medio Oriente

Se desploma el precio del barril de petróleo: ¿por qué no baja la nafta en Argentina?

Por Vardan Bleyan

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el jueves 9 de abril de 2026

Industria minera

Contracción en febrero

Las concesiones al sector privado sólo contemplan su mantenimiento

Infraestructura vial y ferroviaria en crisis

Por Juan Garriga

Sociedad

Tenía lesiones en la cabeza

Investigan la muerte dudosa de un niño de 4 años en Comodoro Rivadavia

El Gobierno echará a 240 empleados del Servicio Meteorológico Nacional este viernes

Trabajadores se abrazan al SMN y denuncian un plan de despido masivo

Por Pablo Esteban

Robo de anestésicos en el Hospital Italiano

Imputaron a Chantal “Tati” Leclercq en la causa que investiga las “propofest”

En el marco de la investigación por la muerte del artista

Sentenciaron a 15 años de prisión a la mujer que suministró ketamina al actor Matthew Perry

Deportes

El platense no logró capitalizar los destellos de buen tenis ante el número uno mundial

Ilusión insuficiente: Tomás Etcheverry no pudo con Alcaraz y ya no hay argentinos en Montecarlo

Por Pablo Amalfitano

Scaloni recupera futbolistas que tienen altas chances de jugar el Mundial 2026

Panorama de la Selección Argentina

Por Lucas Gatti

Reunión clave y posibles modificaciones

La Fórmula 1 impulsa cambios en el reglamento tras un accidente con Colapinto

El “puto” disidente y el lado oscuro de la guerra

Por José Luis Lanao