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Psicología. Qué puede decir el psicoanálisis sobre el autismo

Un revelador de la modernidad

Marco Focchi*
Por Marco Focchi*

Últimas Noticias

De Jim Jarmusch, con Tom Waits, Cate Blanchett y Adam Driver

“Padre madre hermana hermano”: pequeño tratado sobre los vínculos familiares

Por Diego Brodersen

Con dirección de Kristoffer Borgli

“El drama”: complicaciones para una boda

Por Ezequiel Boetti

El adolescente que disparó en San Cristóbal formaba parte de una red global

Subcultura digital para diseminar la violencia

Por José Maggi

PUENTE

Exclusivo para

En medio del tambaleante alto el fuego

Trump amenazó con imponer aranceles a los países que le vendan armas a Irán

Trump decidido a acabar con su imperio

Por Jorge Majfud

Las concesiones al sector privado sólo contemplan su mantenimiento

Infraestructura vial y ferroviaria en crisis

Por Juan Garriga

Desde que asumió Milei

Los alquileres aumentaron más del doble que la inflación

El País

TÍTULOS B

Encuentro en la Rosada

Milei recibió al gendarme Nahuel Gallo

Negativa parlamentaria que justifica el alineamiento de Milei con Trump

Freno a la lucha por la neutralidad

El gabinete recibió un aumento salarial

En la Argentina de Milei los únicos privilegiados son los ministros

Economía

También advierte por las necesidades de financiamiento externo

El Banco Mundial celebra el ajuste

Por Mara Pedrazzoli

Industria minera

Contracción en febrero

Fuerte baja del crudo, que rebotó al reanudarse los bombardeos

Mercados y petróleo al compás del conflicto

Las concesiones al sector privado sólo contemplan su mantenimiento

Infraestructura vial y ferroviaria en crisis

Por Juan Garriga

Sociedad

La Justicia de Florida les retiró los cargos por robar ropa en un shopping

Absolvieron a los mendocinos acusados de robar en Miami

Se suma a la reducción de frecuencias

Paro de colectivos: la UTA activa “retención de tareas” y se agrava el conflicto

A la reducción de frecuencias se le suma el anuncio del paro de las líneas que aún no pagaron los sueldos

“No se aguanta más”: las quejas de los trabajadores en un regreso a casa complicado

Por Santiago Brunetto

Crece la incertidumbre sobre su futuro

Luna Park: la Justicia volvió a frenar su demolición

Deportes

Estudiantes repitió resultado en Colombia, por Libertadores

River se trajo un sufrido punto de Bolivia en su debut por Sudamericana

El platense superó al francés Atmane en tres sets

Etcheverry ganó en Montecarlo y va por la hazaña ante Alcaraz

El equipo paulista fue mucho para los dirigidos por Pellegrino

Lanús sufrió una dura derrota como visitante ante Mirassol

Riestra no pudo aprovechar su localía frente a Palestino de Chile

Copa Sudamericana: Empate sin goles en el Pedro Bidegain