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Datos que van a contramano del relato libertario
📰 Desplome industrial en febrero
En el segundo mes del año, el Índice de Producción Industrial del Indec registró una contracción interanual del 8,7 por ciento.
Por
Mara Pedrazzoli
10 de abril de 2026 - 10:36
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La merma del sector siderúrgico llegó al 12,5 por ciento.
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