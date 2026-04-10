Omitir para ir al contenido principal
PortadaBuenos Aires|12

Por memoria, verdad y justicia

Homenajearon a 51 detenidos-desaparecidos de la Facultad de Económicas de La Plata

Participaron referentes de los derechos humanos, docentes y estudiantes de la casa de estudios de la UNLP.

La actividad fue convocada por la Comisión de Memoria, Recuerdo y Compromiso. (Gentileza)

Últimas Noticias

Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Para el fiscal, la Andis fue una “ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios”

Por Irina Hauser

Hace cinco meses que no cobran las prestaciones de Incluir Salud

Un hogar con chicos discapacitados sin familia está al borde de la quiebra por una deuda del Gobierno

Gobierno

Todo para sostener al Jefe de Gabinete

Se movilizarán a Plaza de Mayo

La CGT vuelve a marchar por el día del trabajador

Exclusivo para

Desde el Gobierno confirmaron un nuevo viaje a Israel a fines de abril

Los escándalos crecen, pero Milei mira para otro lado

Por Melisa Molina

El presidente de EE.UU. volvió a arremeter contra la alianza atlántica

Trump dijo que los aliados de la OTAN “no entienden nada” si no se los presiona

"Un caso de gravedad institucional sin precedentes"

La UBA le pide a Adorni que cumpla con la ley de financiamiento universitario

De corrupciones, humo y padecimientos populares

Por Juan Carlos Junio

El País

Coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad

Para el fiscal, la Andis fue una “ventanilla de pagos indebidos para sostener negocios espurios”

Por Irina Hauser

Hace cinco meses que no cobran las prestaciones de Incluir Salud

Un hogar con chicos discapacitados sin familia está al borde de la quiebra por una deuda del Gobierno

Gobierno

Todo para sostener al Jefe de Gabinete

Desde el Gobierno confirmaron un nuevo viaje a Israel a fines de abril

Los escándalos crecen, pero Milei mira para otro lado

Por Melisa Molina

Economía

"Fuimos como cualquier hijo de vecino", dijeron

“No hicimos nada ilegal ni inmoral”: la floja defensa de los hombres de Caputo por los créditos VIP

El Gobierno se reunió con las cámaras de Transporte pero el conflicto sigue

La normalización del servicio, en duda

Cierra John Foos y Georgalos traslada parte de su producción a China

Industrias en crisis que se vuelven importadoras

Por Juan Garriga

Caputo a Washington para la Asamblea del FMI

A la espera de otro desembolso

Sociedad

El relato en primera persona de un profesor del Nacional Buenos Aires

Profesor de día, Uber de noche

Por Karina Micheletto

La fiscal lo consideró "partícipe secundario" del ataque en San Cristóbal

Crimen en la escuela: consideran que el otro alumno formó parte del plan

Horror en Merlo

El peor final para una búsqueda

¿Cómo participar?

Más de 300 mil personas ya firmaron la demanda colectiva en defensa de los glaciares

Deportes

Con un jugador menos, Independiente del Valle sacó un puntazo en Arroyito

Copa Libertadores: el estreno de Rosario Central fue con una igualdad que dejó sabor agridulce

La AFA confirmó dos amistosos antes del torneo

Honduras e Islandia, los últimos rivales de la Selección antes del Mundial

Falcón Pérez, Tello y Herrera fueron elegidos por la FIFA

Histórico: por primera vez habrá tres árbitros argentinos en un Mundial

El platense no logró capitalizar los destellos de buen tenis ante el número uno mundial

Ilusión insuficiente: Tomás Etcheverry no pudo con Alcaraz y ya no hay argentinos en Montecarlo

Por Pablo Amalfitano