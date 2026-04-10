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CINE Néstor Mazzini estrenó su película "La mujer del río"
📰 “Ojalá que sirva para reflexionar”
El director presentó un thriller íntimo y emocional que retrata cómo se instala la violencia en una pareja.
Por
Oscar Ranzani
11 de abril de 2026 - 3:08
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FOTO 1 Nestor Mazzini aborda el tema de la violencia de un modo muy actual. FOTO 2: El film forma parte de una trilogía llamada “Autoengaño”.
(Gentileza -)
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