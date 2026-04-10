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Scaloni recupera futbolistas que tienen altas chances de jugar el Mundial 2026
📰 Se va aclarando el panorama de la Selección
Licha Martínez, Lautaro Martínez, Lo Celso y Soulé ya se curaron de sus respectivas lesiones; los dos primeros tienen el lugar asegurado en la lista de 26.
Por
Lucas Gatti
10 de abril de 2026 - 21:00
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Recuperado
Lisandro Martínez, ya recuperado de su lesión, sumará minutos en el Manchester este fin de semana.
(AFP)
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