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Atacaron con una bomba molotov la casa de Sam Altman: hay un sospechoso detenido

Altman respondió al ataque compartiendo una foto familiar en redes y llamó a una desescalada en la retórica y métodos contra la industria de la inteligencia artificial.

Sam Altman OpenAI CEO Sam Altman speaks during the US Federal Reserve Board of Governors’ "Integrated Review of the Capital Framework for Large Banks Conference" at the Federal Reserve in Washington, DC, on July 22, 2025. (Photo by Mandel NGAN / AFP) (MANDEL NGAN/AFP)

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