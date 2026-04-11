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PortadaEl País

Máximo Kirchner habló sobre la persecución a la expresidenta, la crisis económica y el rearmado peronista

📰 “CFK está presa, la casta está libre”

El diputado advirtió sobre el “costo político” de los escándalos de corrupción del Gobierno y remarcó la grave situación social del país.

Máximo Kirchner
El diputado participó del programa 1111. (captura video)

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