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Por la crisis, industriales del calzado reclaman apoyo para no vender las máquinas
¡John Foos, afuera! Cierre y cien despidos en Beccar
A diferencia de ciclos importadores pasados, las empresas incluso tratan de poner en venta sus bienes de capital porque no esperan reabrir. La crisis ya alcanzó otra faceta.
Por
Marcial Amiel
11 de abril de 2026 - 20:03
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John Foos
John Foos
(Prensa -)
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