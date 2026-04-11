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Ventas comerciales cayeron un 6,5% interanual en marzo
Se vende poco y los costos aumentan
Informe del Observatorio Económico de Rosario describe un panorama negro para el sector. La mitad de los comercios se endeudó.
11 de abril de 2026 - 12:34
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