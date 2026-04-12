Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Manuel Adorni
Cámara de Senadores
Ley Bases
Fútbol
CGT
Papa Francisco
Javier Milei
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Cultura
LITERATURA Entrevista a Laura Vivar, autora de "Tocan a muerto"
📰 Las voces que rompen silencios
La escritora española reconstruyó la oralidad de mujeres que quedaron en sus casas mientras los hombres marchaban a la guerra.
Por
Laura Gomez
12 de abril de 2026 - 21:55
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
"La literatura española canónica está contada por un prototipo de escritor urbanita varón."
(Gentileza -)
Últimas Noticias
“Bukele, el rey desnudo”: un ensayo desmitificador
Viaja a Washington a explicar y pedir más fondos al FMI
Caputo desesperado por más deuda
Por
Bernarda Tinetti
El primer ministro israelí arengó a sus tropas, tras cinco semanas de ataque
Netanyahu cruza a territorio libanés y advierte: “Queda mucho por hacer”
Estrenó "Torrente presidente", sexta entrega de la saga
Santiago Segura: “La política ha conseguido deshumanizar a la gente”
Por
Ezequiel Boetti
Exclusivo para
Zineb Fahsi publicó “El yoga, nuevo espíritu del capitalismo”
El libro que cuestiona los mandatos de “bienestar individual”
Por
Fernando D'Addario
Se consagró en Mónaco luego de vencer al español en sets corridos
Jannik Sinner ganó el primer clásico del año en Montecarlo y le arrebató el número uno a Alcaraz
Por
Pablo Amalfitano
Se cancelan lanzamientos prometidos por la empresa
Dos pasitos pa’atrás, OpenAI
Por
Esteban Magnani
Habrá un pedido de sesión de especial para fines de abril
La oposición se entusiasma con la posible interpelación de Adorni
Por
Eva Moreira
El País
En caída libre
¿Hasta dónde llegará el peor momento del Gobierno?
Por
Eduardo Aliverti
Lo ordenó el juez federal Daniel Rafecas
Allanan la casa de Suárez Mason en busca de archivos de la dictadura
Por
Luciana Bertoia
A 50 años del golpe
Memoria en Acción: Quienes protagonizaron la marcha del 24/M
Por
Julián Rebón, Celina Giuliano y Maite Velasco
El audio que revela que los Kovalivker financiaron un acto de campaña libertario
La noche que Milei cantó rock al ritmo de las coimas en la Andis
Por
Raúl Kollmann
Economía
Viaja a Washington a explicar y pedir más fondos al FMI
Caputo desesperado por más deuda
Por
Bernarda Tinetti
Acumulan una baja del 3,6% en el primer trimestre del año
Nueva caída de las ventas minoristas en marzo
Para los factores de poder, la crisis y los hechos de corrupción cambiaron radicalmente el escenario
Todo eso que pasa cuando Milei deja de ser una fija para 2027
Por
Leandro Renou
Cómo afecta a distintos sectores la oferta extranjera
Avalancha de importaciones
Por
Mara Pedrazzoli
Sociedad
Conferencia de prensa de los astronautas de Artemis
“La Tierra es un bote salvavidas”
Una mansión obra de Mario Palanti en 1922 hoy abierta al público
El pequeño palacio Barolo de Barrio Parque
Por
Julián Varsavsky
Jornada primaveral en pleno otoño
Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 12 de abril
Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo
Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de abril
Deportes
Vélez busca recuperar la punta este lunes ante Central Córdoba
Torneo Apertura: Lanús y Banfield se miden en otro clásico del Sur
Los de Vicente López dejaron pasar la chance de acercarse a los clasificados
Platense empató con Gimnasia de Mendoza y llegó a los nueve partidos sin ganar
Con un video en redes sociales
Fórmula 1: el emotivo mensaje de Colapinto a Briatore por su cumpleaños
Aburrido empate en el Parque Independencia por la fecha 14
Torneo Apertura: Newell’s y San Lorenzo repartieron los puntos