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LITERATURA Entrevista a Laura Vivar, autora de "Tocan a muerto"

📰 Las voces que rompen silencios

La escritora española reconstruyó la oralidad de mujeres que quedaron en sus casas mientras los hombres marchaban a la guerra.

Laura Gomez
Por Laura Gomez
"La literatura española canónica está contada por un prototipo de escritor urbanita varón." (Gentileza -)

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