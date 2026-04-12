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La lucha continúa ante la falta de respuestas del gobierno nacional
Los docentes universitarios comienzan una nueva semana de medidas de fuerza
El Ejecutivo lleva 173 días incumpliendo la Ley de Financiamiento. Además de las protestas en la calle, realizarán ferias de libros, muestras de proyectos y clases públicas.
12 de abril de 2026 - 1:28
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Clases pùblicas de la UBA en Plaza de Mayo
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