Omitir para ir al contenido principal
PortadaCash

Suma Cero

Miradas alternativas sobre la guerra

Cash
(Adrian Franco (Pati))

Últimas Noticias

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de abril

Sobre el legado de uno de los padres de la Economía Política

El que no la ve es Milei

Por Andrés Asiain y Bernardo Del Zorro

Suma Cero

Miradas alternativas sobre la guerra

Los recordatorios de hoy

Carlos Alfredo Escobar Argañaras, Rodolfo Jorge Axat y Ana Inés Della Croce, Hugo Alberto Goyenetche, Jorge Elvio Sánchez, Desaparecidos de El Vesubio y Puente 12

Exclusivo para

Se cancelan lanzamientos prometidos por la empresa

Dos pasitos pa’atrás, OpenAI

Por Esteban Magnani

Habrá un pedido de sesión de especial para fines de abril

La oposición se entusiasma con la posible interpelación de Adorni

Por Eva Moreira

El gobierno busca modificar la ley sancionada en 2010 y enviará su proyecto al Congreso

La salud mental, otra vez en el centro del debate

Por Pablo Esteban

Hay una alta fragmentación del voto entre los 35 candidatos a presidente

Perú va a las urnas con Fujimori de favorita

Por Carlos Noriega

El País

La pregunta por hasta dónde escalará la causa judicial

Los secretos de Adorni agitan al Gabinete

Por Analía Argento

El audio que revela que los Kovalivker financiaron un acto de campaña libertario

La noche que Milei cantó rock al ritmo de las coimas en la Andis

Por Raúl Kollmann

Habrá un pedido de sesión de especial para fines de abril

La oposición se entusiasma con la posible interpelación de Adorni

Por Eva Moreira

La lucha continúa ante la falta de respuestas del gobierno nacional

Los docentes universitarios comienzan una nueva semana de medidas de fuerza

Economía

Para los factores de poder, la crisis y los hechos de corrupción cambiaron radicalmente el escenario

Todo eso que pasa cuando Milei deja de ser una fija para 2027

Por Leandro Renou

Cómo afecta a distintos sectores la oferta extranjera

Avalancha de importaciones

Por Mara Pedrazzoli

¿Puede reactivarse la economía?

Por Hernán Letcher

Retrocedió a 1370 pesos, con una baja acumulada de 24 pesos

El dólar registró la mayor caída semanal

Sociedad

Hechos que ocurrieron en la Argentina y el mundo

Efemérides de hoy: qué pasó un 12 de abril

Emiliano Endrizzi fue detenido

“¡Bomba!”: el grito de un jugador de Gimnasia de Jujuy en un avión que activó el protocolo de seguridad

Lucas Adrián Gómez está acusado por el delito de “homicidio agravado”

Piden preventiva para el policía acusado de asesinar a Juan Cruz Leal

Remasculinización, pantallas y violencia, las claves para leer el asesinato de un alumno en Santa Fe

“Hacerse varones” entre armas y soledad

Por Dolores Curia

Deportes

Justo empate 1-1 en un polémico clásico jugado en la Bombonera

Torneo Apertura: Boca e Independiente bajaron la cortina muy pronto

El que gane el certamen se quedará con el número uno del mundo

Masters 1000 de Montecarlo: Alcaraz-Sinner, una final deluxe

El conjunto mendocino se impuso en casa 3-1 a Argentinos

Torneo Apertura: Independiente Rivadavia ganó y es el primer clasificado a los playoffs

Con muchos suplentes, el Pincha venció 2-1 a Unión

Torneo Apertura: Estudiantes ganó sobre el final y llegó a la punta