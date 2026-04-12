📰 Misas herejes- Clone

Editor de la revista de poesía y traducción “La carta de Oliver” durante la década del 90, Santiago Espel se inició con un poemario de 1988, “Rapé” y desde entonces fueron varios los libros que sumó a su quehacer. Ahora acaba de aparecer el último, “Hándicap”. En esta entrevista, Espel repasa su método de trabajo, explica por qué este último volumen resulta diferente al desplegar un yo existencial (aunque sin apartarse de la observación de la vida cotidiana) y reflexiona acerca de la influencia de las redes y de la inteligencia artificial en el lenguaje de la poesía.