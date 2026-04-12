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Racing-River, el partido destacado de la jornada

Torneo Apertura: un clásico como plato fuerte del domingo

En Avellaneda habrá mucha acción, pero también juegan Newell’s-San Lorenzo, Atlético Tucumán-Tigre, Huracán-Central y Platense-Central Córdoba.

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