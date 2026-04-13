Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 13 de abril de 2026

Los números oficiales muestra la cara del plan económico que el Gobierno nacional intenta vender como una “normalización” de la economía. Al cierre de marzo de 2026, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) revela un recorte real del 30 por ciento en el gasto total respecto a los niveles de 2023. No se trata de un castigo a la casta ni de un sacrificio para que llegue algo mejor, es directamente el retiro del Estado en sus funciones básicas. Salud, educación y seguridad, entre las más afectadas por la motosierra.