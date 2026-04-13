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Newell's y San Lorenzo jugaron un flojo partido y sólo igualaron
📰 El empate fue premio y castigo para la lepra
El rojinegro no tuvo profundidad y solo en las apariciones de Mazzantti logró jugadas de riesgo, aunque sin exigir al arquero. Lo mejor estuvo en la defensa.
13 de abril de 2026 - 21:00
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Bluesky
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El defensor Mazzantti logró que el rojinegro abriera espacios en el área rival.
(Foto Prensa Boca)
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