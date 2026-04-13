Omitir para ir al contenido principal
PortadaEl País

Duros números en la medición de Zubán Córdoba para el Gobierno

📰 No crece la economía, crece el no a Milei

El dato saliente de la encuesta indica que si hoy fuesen las elecciones, el 60,7 por ciento asegura que no votaría por La Libertad Avanza.

Por Melisa Molina
Se intensifica la baja en el apoyo al Presidente. (archivo)

Últimas Noticias

Sería la cuarta vez que la hija del dictador compita en segunda vuelta.

Perú: Keiko Fujimori encabeza los sondeos de boca de urna y otra vez estaría en el balotaje

Por Carlos Noriega

La cotización del dólar para la compra y para la venta

Dólar blue, dólar hoy: a cuánto cotizan el lunes 13 de abril de 2026

El hombre que le robó el celular lo amedrenta por mensajes

Robo y amenazas a Tomás Méndez

La Academia y otra noche terrorífica contra River

Racing cobró las camisetas y regaló los puntos

Por Cristian Dellocchio

Exclusivo para

Negocios y política

Yerba mate “Trump”: el hijo del presidente de EE.UU. lanza una bebida basada en la tradicional infusión

En marzo cerraron nueve agencias de extensión en el AMBA y once en el interior

Las voces bonaerenses que advierten sobre los ataques de Milei a la producción primaria

Por Andres Miquel

El primer ministro israelí arengó a sus tropas, tras cinco semanas de ataque

Netanyahu cruza a territorio libanés y advierte: “Queda mucho por hacer”

Primera vuelta de las presidenciales con sospechas de fraude entre los electores

Elecciones en Perú: largas filas e indignación por demoras en la votación

Por Carlos Noriega

El País

El hombre que le robó el celular lo amedrenta por mensajes

Robo y amenazas a Tomás Méndez

Locuras gringas de ayer y de hoy

Por Mempo Giardinelli

De las coimas a la motosierra

El ajuste en discapacidad no tiene fin: denuncian que la situación es “terminal” por las deudas de Incluir Salud

Por Matías Ferrari

En caída libre

¿Hasta dónde llegará el peor momento del Gobierno?

Por Eduardo Aliverti

Economía

Un ajuste que desguaza el Estado mientras premia al espionaje

La motosierra de Caputo y Milei

Viaja a Washington a explicar y pedir más fondos al FMI

Caputo desesperado por más deuda

Por Bernarda Tinetti

Acumulan una baja del 3,6% en el primer trimestre del año

Nueva caída de las ventas minoristas en marzo

Para los factores de poder, la crisis y los hechos de corrupción cambiaron radicalmente el escenario

Todo eso que pasa cuando Milei deja de ser una fija para 2027

Por Leandro Renou

Sociedad

No hay plata ni para los jubilados ni para sus médicos

Los médicos de cabecera inician un paro de 72 horas

Tras la anulación del primero

Otra vez, comienza el juicio por la muerte de Maradona

Negocios y política

Yerba mate “Trump”: el hijo del presidente de EE.UU. lanza una bebida basada en la tradicional infusión

Conferencia de prensa de los astronautas de Artemis

“La Tierra es un bote salvavidas”

Deportes

La Academia y otra noche terrorífica contra River

Racing cobró las camisetas y regaló los puntos

Por Cristian Dellocchio

Los de Parque Patricios se ubican sextos en la zona A

Huracán dio vuelta el partido ante Central y se ilusiona con la clasificación

El duelo estuvo unos minutos detenido por incidentes en la tribuna

Torneo Apertura: otro empate sin goles entre Atlético Tucumán y Tigre

Vélez busca recuperar la punta este lunes ante Central Córdoba

Torneo Apertura: Lanús y Banfield se miden en otro clásico del Sur