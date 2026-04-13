Pablo Eduardo Albarracín, Horacio José Álvarez Serra, Julia Rosa Dublanski, María Rita Giordano Carrizo y Miguel Angel Roldán Deruvo, Aída Cecilia Rodríguez y Esteban Roldán Deruvo, Nélida del Valle Santervaz y Carlos Alberto Gil Grillo
Desde hace más de 37 años, Página/12 publica a diario los recordatorios de los desaparecidos y las desaparecidas que sus familias y amigos acercan a nuestra redacción en cada aniversario. Con el mismo compromiso que hemos asumido en todos estos años, ahora también tienen un lugar en nuestra web