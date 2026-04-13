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Cultura
CULTURA Entrevista con el artista Fernando Noy
📰 “Ser un artista hoy es como ser un kamikaze”
Poeta, performer, actor, cantante, está embarcado en múltiples proyectos. Entre ellos “Andén alucinado”, recital poético donde homenajea a Marosa Di Giorgio y Alejandra Pizarnik.
Por
Laura Gomez
14 de abril de 2026 - 3:24
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Bluesky
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"La poesía no está solamente en los libros", señala Fernando Noy.
(VERONICA BELLOMO)
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