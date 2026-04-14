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PortadaEl País

Tras la revelación de Pagina/12, ampliaron la denuncia contra el Presidente

📰 Con la lupa puesta en el rock de las coimas

El abogado Castro Bianchi pidió investigar el audio publicado por este diario que da cuenta del vínculo entre el escándalo de la Andis y el alquiler del Movistar Arena.

Por Raúl Kollmann
Milei presentación libro Movistar Arena-07/10/2025
Milei cantó rock en el acto de cierre de campaña, en octubre pasado. Milei cantó rock en el acto de cierre de campaña, en octubre pasado. (AFP/AFP)

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