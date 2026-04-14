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PLASTICA "'artpress', una narración propia", de Ezequiel Alemian

📰 Lecturas de las artes a través de una revista

El volumen incluye una historia personal alrededor de la célebre revista francesa de arte contemporáneo y una antología de artículos de los 90 allí publicados.

Fabián Lebenglik
Por Fabián Lebenglik
Colectivo General Idea; Reconstruyendo futuros, 1977. (Foto: Jeremiah Chechik, Galería Nacional de Canadá, Ottawa) (Archivo -)

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