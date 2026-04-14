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Fue por motivos personales; el club destacó el legado del DT

📰 Mascherano dejó el Inter Miami

archerano, Messi
Barcelona - Inter Miami Javier Mascherano habla con Lionel Messi, durante un amistoso con Barcelona. (Jonathan Miranda/EFE)

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Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami por motivos personales