📰 Que explique el patrimonio

Conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas

AME9934. BUENOS AIRES (ARGENTINA), 02/04/2026.- El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina, Manuel Adorni, asiste a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de las Malvinas este jueves, en Buenos Aires (Argentina). EFE/Matías Martin Campaya

(Matías Martin Campaya/EFE)