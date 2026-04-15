Omitir para ir al contenido principal
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Cultura
Deportes
El Mundo
Recordatorios
Buenos Aires|12
Rosario|12
Contratapa
Luis Brandoni
Irán
Donald Trump
Estados Unidos
Manuel Adorni
Karina Milei
MIRÁ
Volver
Edición Impresa
50 Años del Golpe
El País
Economía
Sociedad
Deportes
El Mundo
Opinión
Contratapa
Recordatorios
Cultura
Cash
Radio 750
Buenos Aires|12
Rosario|12
Salta|12
Argentina|12
Radar
Radar Libros
Soy
Las12
No
Negrx
Ciencia
Universidad
Psicología
La Ventana
Plástica
Diálogos
Opens in new window
Suplementos Especiales
Suplementos Especiales
Verano|12
Especiales Página|12
Latinoamérica Piensa
Malena
Público
Portada
Economía
En contra de la figura del "colaborador independiente"
📰 Fuerte revés para las plataformas
La Corte Suprema bonaerense ratificó que repartidores de las firmas Rappi y Repartos Ya operan bajo una relación de dependencia.
16 de abril de 2026 - 2:39
X
Bluesky
Facebook
Linkedin
WhatsApp
Telegram
Mail
Las plataformas aparecen como una salida frente al deterioro del empleo formal.
(guadalupe lombardo)
Últimas Noticias
Pedido de información por recortes de Nación en el Plan Remediar
Un ajuste que preocupa en la salud rosarina
UNIVERSIDAD, La clase-despedida del profesor Alberto Giordano
La aventura de lanzarse a la lectura o para qué leer
Por
Leandro Arteaga
La grieta en el oficialismo se hace inocultable
Arde en Santa Fe la interna pullarista
Perico Pérez, librero y editor de Rosario
Un referente en primera persona
Exclusivo para
Discurso en la cena anual de la Fundación Pensar
Macri se prepara para atacar
Por
Werner Pertot
Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.
Casi un millón y medio para no ser pobre
La decisión final dependerá de la decisión de un juez
El Gobierno español firmó la resolución para extinguir la Fundación Francisco Franco
Primera audiencia del segundo juicio
La muerte de Maradona, otra vez en la Justicia
El País
La Federación Argentina de Municipios describió la situación crítica que atraviesan
Punto por punto, el reclamo de los intendentes a Caputo
Discurso en la cena anual de la Fundación Pensar
Macri se prepara para atacar
Por
Werner Pertot
Los proyectos que buscan proteger a los endeudados con planes de pago acordes a sus ingresos
Leyes contra el endeudamiento de las familias
Una torpeza tras otra
Adorni modifica a destiempo su declaración jurada, pero lo descubren
Por
Irina Hauser
Economía
"Los próximos 18 meses serán los mejores en décadas"
Caputo dice que se viene lo mejor
Según el Indec, la canasta de pobreza subió 2,6% en marzo.
Casi un millón y medio para no ser pobre
Con ajuste, salarios pisados y dólar intervenido, subió 3,4 por ciento en marzo
La inflación de Milei “se desploma” para arriba
Por
Leandro Renou
En contra de la figura del "colaborador independiente"
Fuerte revés para las plataformas de reparto
Sociedad
La Justicia dictó la prisión preventiva por seis meses
Caso Ángel López: imputaron a la madre y al padrastro del niño
El Hospital Italiano habría intercambiado a dos bebés hace cuarenta años
Cambiadas al nacer
La acción costaría 11.600 millones de dólares y le compite a Stalink de Elon Musk
Amazon comprará a la operadora de satélites Globalstar
Primera audiencia del segundo juicio
La muerte de Maradona, otra vez en la Justicia
Deportes
El tenista porteño se impuso en sets corridos ante el número 4 del mundo
ATP 500 de Barcelona: Ugo Carabelli consiguió un triunfazo ante Khachanov
El equipo del Cholo Simeone perdió 2 a 1 con Barcelona, pero igual le alcanzó para avanzar
Champions League: Atlético de Madrid y PSG, semifinalistas
El equipo del Cacique Medina fue un poco más que el de Orfila
Copa Libertadores: Estudiantes superó ajustadamente a Cusco
El club destacó en un comunicado el legado del entrenador argentino
Mascherano dejó de ser el entrenador de Inter Miami por motivos personales