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Visto y oído

Netflix pierde a su presidente

(CHRISTOPHE ARCHAMBAULT/AFP)

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El viernes 24 de abril

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Colapso

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El País

El Presidente reconoció su derrota al despotricar en la reunión de la ANCHAM

El walking dead

Por Luis Bruschtein

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Por Eva Moreira

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Por Sebastián Cazón

Un juez laboral dio por tierra los argumentos libertarios y reafirmó su competencia

A pesar de los intentos del Gobierno, la reforma laboral sigue suspendida

Por Irina Hauser

Economía

Se acelera el cierre de fábricas estratégicas y aumenta la dependencia de insumos importados

Aquí ya no podemos hacerlo

Por David Cufré

En Factoría, para todos los sectores productivos

Amplían el Régimen de Aduana

El Banco Central redujo la exigencia de efectivo mínimo diario

El Gobierno baja los encajes

Por Juan Garriga

Bancos de inversión y varias de las grandes petroleras

Ganancias en alza: algunos se beneficiaron con la guerra

Por Javier Lewkowicz

Sociedad

El viernes 24 de abril

Por los despidos, el SMN anunció un paro y podría haber cancelaciones de vuelos

Tocará este sábado gratis en Plaza de Mayo

DJ Padre Guilherme: “El papa Francisco nos desafió a ir a las periferias de la sociedad”

Por Valentino Vitolla

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Todo Remedios de Escalada festejó su regreso

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Con el DT Gustavo Álvarez, el Ciclón se mantiene invicto tras cinco partidos

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Presentan el libro Las Calles no olvidan, perfiles de grandes jugadores del ascenso

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