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Entrevista con José Steinsleger, uno de los periodistas "subversivos"
📰“El mundo no está para celebrar nada”
Es argentino, vive en México desde los 70 y figura en la lista que elaboró el Ente Autárquico del Mundial 78 con los cronistas extranjeros.
Por
Gustavo Veiga
19 de abril de 2026 - 21:00
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José Steinsleger, rosarino radicado en México y una larga trayectoria como periodista
(Gentileza -)
Temas en esta nota:
Mundial
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