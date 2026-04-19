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JUSTICIA

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Por Paula Vazquez Prieto

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NOTA DE TAPA Entrevista a Sol Bassa, antes de presentar en vivo "Madera Rosa", su nuevo disco

Confiar en el instinto

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“Febril la mirada”, los nuevos cuentos de Cristina Feijóo

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El Presidente ya no es la estrella tuitera que era

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La disputa por la candidatura para dirigir el Gobierno porteño

La imagen de Adorni se desmorona y Bullrich espera su momento

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Economía

Milei empieza a tener cuestionamientos fuertes en el Círculo Rojo

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El "Messi de las finanzas" patea vencimientos

Caputo celebró los acuerdos que le permitirán seguir endeudando al país

Se acelera el cierre de fábricas estratégicas y aumenta la dependencia de insumos importados

Aquí ya no podemos hacerlo

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Sociedad

La Plaza de Mayo vibró con la música electrónica del cura Guilherme

Un verdadero lío al ritmo del papa Francisco

Por Flavio Rapisardi

El modelo laboral de las plataformas en crisis

Pedalear contra el tiempo, la vida detrás del delivery

Por Dolores Curia

La historia de "Trapo, el miedo de la moda"

Creó una marca de ropa hecha con repasadores y trapos rejilla y sueña con vestir a Bizarrap

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Polémica por la privatización del complejo de Chapadmalal y el futuro del turismo social

El Gobierno ordenó desalojar a los trabajadores que viven en el histórico complejo turístico de Chapadmalal

Deportes

La clasificación al Mundial de Brasil 2027 se definirá en junio

La Selección femenina empató 0-0 con Colombia en Lanús

Postales de una rivalidad inigualable e incomparable

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