📰 Teatros del absurdo - Clone

En sucesivas novelas y cuentos, Cristina Feijóo fue narrando las experiencias de la lucha armada, la cárcel, el exilio, la tragedia de Cromagnon. En “Febril la mirada”, una colección de ocho relatos publicados recientemente por Astier, Feijóo vuelve y nos devuelve ese universo complejo con personajes marcados por el dolor pero esta vez a través de la lente del humor y el absurdo. No para ejercer un nihilismo desencantado sino para abordar los traumas colectivos con la más absoluta libertad creativa.