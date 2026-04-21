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Cultura

CINE Luis Brandoni, actor, gremialista y político, murió a los 86 años

📰 Adiós a un intérprete genial del ser argentino

A través de sus personajes, diversos pero nunca indiferentes, emocionó en la risa y en el llanto a varias generaciones de sus compatriotas.

Emanuel Respighi
Por Emanuel Respighi
(FILES) Argentinian actor Luis Brandoni poses during a photocall of the film "La odisea de los Giles" (Heroic losers) at the 67th San Sebastian Film Festival, in the northern Spanish Basque city of San Sebastian on September 23, 2019. Argentine Luis Brandoni, a versatile actor in theatre, television and film, passed away on April 19, 2026 at the age of 86, and his body will lie in state with full honours from midday on April 20 at the Buenos Aires Legislature. (Photo by ANDER GILLENEA / AFP)
Brandoni fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores y diputado nacional. Foto 28A: Las famosas "tres empanadas" de "Esperando la carroza". Foto 29B: Junto a Pepe Soriano en "La Patagonia Rebelde". Foto 29C: En "Cien veces no debo", con Aleandro y Del Boca. (AFP/AFP)

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