📰 Adiós a un intérprete genial del ser argentino

Brandoni fue secretario general de la Asociación Argentina de Actores y diputado nacional. Foto 28A: Las famosas "tres empanadas" de "Esperando la carroza". Foto 29B: Junto a Pepe Soriano en "La Patagonia Rebelde". Foto 29C: En "Cien veces no debo", con Aleandro y Del Boca.

(AFP/AFP)