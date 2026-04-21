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Aclaran que una ley no termina con un problema social
📰 No es tan fácil como se promete
Chale dijo que “el que promete que de un día para el otro con una ley lo va a eliminar (a cuidacoches), está mintiendo”.
21 de abril de 2026 - 21:00
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Para legisladores de Unidos y LLA, los cuidacoches están en el centro de los problemas urbanos.
(Archivo Rosario|12)
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